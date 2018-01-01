Wink
Случайная вакансия
1-й сезон

Случайная вакансия (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, The Casual Vacancy 3 серии
Драма18+

О сериале

Маленький городок готовится стать местом полномасштабных «военных действий». После внезапной смерти одного из членов местного городского совета открывается самая завидная вакансия, претенденты на которую уже готовятся к ожесточенной борьбе за заветное кресло.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb