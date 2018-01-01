Следствие ведут Колобки (мультсериал, 1986) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Детям
Следствие ведут Колобки
1-й сезон

Мультсериалы6+

О сериале

Город, где живет пара чокнутых колобков-детективов, где в поисках чего бы стянуть шляются усатый бандюга Карбофос и усатый ворюга Кот, где обитают полосатые слоны и гордые птицы, а также издают районную Кривду. Одним словом, полный дурдом! Ну и естественно, любая русская народная сказка начинается с простого и самого банального похищения слона. Ну, скажете вы, неужто мы не слышали, что все истории начинаются именно так...

Страна
СССР
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb

