Следствие ведут Колобки (мультсериал, 1986) сезон 1 смотреть онлайн

О сериале
Город, где живет пара чокнутых колобков-детективов, где в поисках чего бы стянуть шляются усатый бандюга Карбофос и усатый ворюга Кот, где обитают полосатые слоны и гордые птицы, а также издают районную Кривду. Одним словом, полный дурдом! Ну и естественно, любая русская народная сказка начинается с простого и самого банального похищения слона. Ну, скажете вы, неужто мы не слышали, что все истории начинаются именно так...
СтранаСССР
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Александр
Татарский
- ИКРежиссёр
Игорь
Ковалёв
- Актёр
Леонид
Броневой
- АПАктёр
Алексей
Птицын
- СФАктёр
Станислав
Федосов
- Актёр
Михаил
Евдокимов
- АШАктриса
Анна
Шатилова
- ЭУСценарист
Эдуард
Успенский
- ИГПродюсер
Игорь
Гелашвили
- Художник
Александр
Татарский
- ИКХудожник
Игорь
Ковалёв
- ВТХудожник
Валентин
Телегин
- МРХудожник
Максим
Радаев
- НГХудожница
Н.
Грачева
- АЮХудожница
А.
Юшкина
- ЮЛХудожница
Ю.
Лебедева
- ЛГМонтажёр
Любовь
Георгиева
- ИГОператор
Иосиф
Голомб
- ЮЧКомпозитор
Юрий
Чернавский