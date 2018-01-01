Wink
Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом
7-й сезон

Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом (сериал, 2016) сезон 7 смотреть онлайн

7.42016, Through the Wormhole 8 серий
Документальный12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал исследует самые глубокие тайны существования - вопросы, которые всегда озадачивали человечество. Из чего мы сделаны? Что было перед началом всего? Действительно ли мы одиноки во вселенной? Есть ли создатель? Эти вопросы были обдуманы самыми изящными умами человеческого рода.

Страна
США
Жанр
Документальный

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом»