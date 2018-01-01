Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом (сериал, 2016) сезон 7 смотреть онлайн
7.42016, Through the Wormhole 8 серий
Документальный12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Сериал исследует самые глубокие тайны существования - вопросы, которые всегда озадачивали человечество. Из чего мы сделаны? Что было перед началом всего? Действительно ли мы одиноки во вселенной? Есть ли создатель? Эти вопросы были обдуманы самыми изящными умами человеческого рода.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ДШРежиссёр
Джеффри
Шарп
- ДЛРежиссёр
Дэвид
Ламаттина
- Актёр
Морган
Фриман
- ШКАктёр
Шон
Кэрролл
- МКАктёр
Митио
Каку
- КТАктёр
Кип
Торн
- КФАктёр
Карлос
Френк
- МТАктёр
Макс
Тегмарк
- ПДАктёр
Пол
Дейвис
- ЛСАктёр
Ли
Смолин
- ФТАктёр
Фрэнк
Типлер
- ФКАктёр
Фрэнк
Клоуз
- ТКСценарист
Томас
Куинн
- Продюсер
Морган
Фриман
- ТМПродюсер
Трэйси
Мерсер
- ПЭХудожник
Пол
Этеридж
- КБХудожник
Колин
Блейк
- МДХудожница
Марита
Де Леон
- ХХХудожница
Хелен
Харвэлл
- ДЛМонтажёр
Дэвид
Ламаттина
- ДБОператор
Дэвид
Бейлли
- КДОператор
Крис
Дентон
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер