Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом (сериал, 2016) сезон 7 смотреть онлайн

Сериал исследует самые глубокие тайны существования - вопросы, которые всегда озадачивали человечество. Из чего мы сделаны? Что было перед началом всего? Действительно ли мы одиноки во вселенной? Есть ли создатель? Эти вопросы были обдуманы самыми изящными умами человеческого рода.

