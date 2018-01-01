Скучаю по тебе (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыСкучаю по тебе1-й сезон
Триллер, Драма18+
О сериале
Детектив Кэт Донован расследует дело пропавшего человека. Ее отец-полицейский был убит при исполнении служебных обязанностей 11 лет назад. Преступник, сидящий в тюрьме, смертельно болен, и ей нужно, чтобы он раскрыл мотив убийства. Внезапно приложение для знакомств сводит Кэт с бывшим парнем, который исчез вскоре после смерти ее отца. Кажется, все это связано.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb