Скучаю по тебе (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Детектив Кэт Донован расследует дело пропавшего человека. Ее отец-полицейский был убит при исполнении служебных обязанностей 11 лет назад. Преступник, сидящий в тюрьме, смертельно болен, и ей нужно, чтобы он раскрыл мотив убийства. Внезапно приложение для знакомств сводит Кэт с бывшим парнем, который исчез вскоре после смерти ее отца. Кажется, все это связано.



Сериал Скучаю по тебе 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.