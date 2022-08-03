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Скрестив мечи
1-й сезон

Скрестив мечи (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

6.72020, Crossing Swords 10 серий
Мультсериалы, Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Патрик - добросердечный крестьянин, который занимает желанную роль оруженосца в королевском замке. Однако работа его мечты быстро превращается в сущий кошмар, когда он узнает, что его любимое королевство управляется гнездом алчных и разнузданных монархов. Хуже того, доблесть Патрика сделала его белой вороной в семье, где преступные братья хотят сделать его жизнь адом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фэнтези, Мультсериалы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Скрестив мечи»