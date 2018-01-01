Склад 13 (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
2009, Warehouse 13 13 серий
Фантастика, Драма12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
После спасения жизни президента двух агентов Секретной службы переводят на секретный объект в штате Южная Дакота. Там содержатся сверхъестественные вещи, которые правительство США собирало в течение столетий. Их новое назначение — вернуть часть пропавших вещей и расследовать сообщения о новых.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- КМРежиссёр
Константин
Макрис
- ДКРежиссёр
Джек
Кенни
- ЭМАктёр
Эдди
МакКлинток
- Актриса
Джоэнн
Келли
- СРАктёр
Сол
Рубинек
- ЭСАктриса
Эллисон
Скальотти
- ДУАктриса
Дженелл
Уильямс
- АЭАктёр
Аарон
Эшмор
- Актриса
Си
Си Эйч Паундер
- ДМАктриса
Джейми
Мюррэй
- СРАктёр
Саймон
Рейнольдс
- ФТАктёр
Фаран
Таир
- МДСценарист
Майкл
Джонс-Моралес
- БРСценарист
Бенжамин
Рааб
- РГСценарист
Роберт
Гудман
- ДКПродюсер
Джек
Кенни
- ДЗПродюсер
Дрю
З. Гринберг
- ГТПродюсер
Грегг
Тилсон
- ПГХудожник
Питер
Гранди
- ДХХудожница
Джоэнн
Хансен
- ФДХудожник
Франко
Де Котиис
- ДВОператор
Дерик
В. Ундершульц
- ДХОператор
Дэвид
Херрингтон