Скарлетт. Сезон 1
Скарлетт
1-й сезон

Скарлетт (сериал, 1994) сезон 1 смотреть онлайн

1994, Scarlett
Драма, Мелодрама16+

О сериале

Упрямая южанка идет на отчаянные шаги, чтобы вернуть свою любовь. Продолжение знаменитого американского романа с Тимоти Далтоном в главной роли. Убитая горем Скарлетт отправляется в родную Тару и узнает, что ее любимая няня умирает. В расстроенных чувствах женщина уезжает в Атланту с твердой решимостью вернуть бывшего мужа, однако надменный Ретт Батлер уже женится на другой. Миссис О'Хара не привыкла отступать перед трудностями и намерена любыми способами бороться за свое счастье. Смогут ли Скарлетт и Ретт снова быть вместе, узнаете в мини-сериале «Скарлетт» 1994 года, смотреть онлайн который можно в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

Страна
Австрия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, США, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

