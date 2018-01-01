Скарлетт (сериал, 1994) сезон 1 смотреть онлайн

Упрямая южанка идет на отчаянные шаги, чтобы вернуть свою любовь. Продолжение знаменитого американского романа с Тимоти Далтоном в главной роли. Убитая горем Скарлетт отправляется в родную Тару и узнает, что ее любимая няня умирает. В расстроенных чувствах женщина уезжает в Атланту с твердой решимостью вернуть бывшего мужа, однако надменный Ретт Батлер уже женится на другой. Миссис О'Хара не привыкла отступать перед трудностями и намерена любыми способами бороться за свое счастье. Смогут ли Скарлетт и Ретт снова быть вместе, узнаете в мини-сериале «Скарлетт» 1994 года, смотреть онлайн который можно в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

