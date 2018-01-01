Скарлетт (сериал, 1994) сезон 1 смотреть онлайн
1994, Scarlett
Драма, Мелодрама16+
О сериале
Упрямая южанка идет на отчаянные шаги, чтобы вернуть свою любовь. Продолжение знаменитого американского романа с Тимоти Далтоном в главной роли. Убитая горем Скарлетт отправляется в родную Тару и узнает, что ее любимая няня умирает. В расстроенных чувствах женщина уезжает в Атланту с твердой решимостью вернуть бывшего мужа, однако надменный Ретт Батлер уже женится на другой. Миссис О'Хара не привыкла отступать перед трудностями и намерена любыми способами бороться за свое счастье. Смогут ли Скарлетт и Ретт снова быть вместе, узнаете в мини-сериале «Скарлетт» 1994 года, смотреть онлайн который можно в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДЭРежиссёр
Джон
Эрман
- ДУАктриса
Джоэнн
Уэлли
- ТДАктёр
Тимоти
Далтон
- СКАктёр
Стивен
Коллинз
- Актриса
Аннабет
Гиш
- Актёр
Шон
Бин
- Актёр
Колм
Мини
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- ДКАктёр
Джон
Кэвэна
- ДГАктёр
Джон
Гилгуд
- ДХАктриса
Джули
Харрис
- ДЭПродюсер
Джон
Эрман
- РХПродюсер
Роберт
Холми ст.
- РМПродюсер
Ричард
М. Розенблюм
- АСПродюсер
Арт
Сидел
- БЭХудожник
Брайан
Эклэнд-Сноу
- МАХудожник
Марит
Аллен
- ТАОператор
Тони
Айми
- ДМКомпозитор
Джон
Моррис