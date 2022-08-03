СКАМ Германия (Стыд) (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Первый сезон посвящен истории 16-летней Ханны, обычного подростка. Влюбившись в парня своей лучшей подруги, она растеряла своих прежних подруг, но вскоре встретила новых. Теперь девушка пытается разобраться в себе, найти свой путь в жизни и понять, чего ей хочется на самом деле.

