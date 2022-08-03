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СКАМ Германия (Стыд)
1-й сезон

СКАМ Германия (Стыд) (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.12018, DRUCK Die Serie 8 серий
Драма, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Первый сезон посвящен истории 16-летней Ханны, обычного подростка. Влюбившись в парня своей лучшей подруги, она растеряла своих прежних подруг, но вскоре встретила новых. Теперь девушка пытается разобраться в себе, найти свой путь в жизни и понять, чего ей хочется на самом деле.

Страна
Германия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb