Wink
Сериалы
Синий Фил: Игра престолов
1-й сезон

Синий Фил: Игра престолов (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Синий Фил: Игра престолов. Сезон 8 6 серий
ТВ-шоу18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Авторский проект известного переводчика Дмитрия «Гоблина» Пучкова, посвященный обсуждаемым фильмам, звездам и сериалам. В каждом выпуске вас ждут горячие дискуссии с экспертами обо всем самом интересном в мире кино и поп-культуры. Внимание: ненормативная лексика!

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг