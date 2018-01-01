Шоу Патрика Стара. Сезон 1
Wink
Сериалы
Шоу Патрика Стара
1-й сезон

Шоу Патрика Стара (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Шоу Патрика Стара. Сезон 1 1 серия
Ужасы, Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Патрик ведет свое собственное вечернее ток-шоу.

Сериал Шоу Патрика Стара 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Южная Корея
Жанр
Комедия, Семейный, Ужасы, Криминал, Фэнтези

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Шоу Патрика Стара»