WinkСериалыШкольные духи1-й сезон
Школьные духи (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
2023, Школьные духи. Сезон 1 1 серия
Фэнтези, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
После смерти школьница Мэдди застревает в загробной жизни: она знакомится с другими молодыми призраками, привыкает к тому, что живые друзья не замечают ее, и пытается раскрыть собственное убийство.
Сериал Школьные духи 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- БДРежиссёр
Брайан
Дэннели
- ХМРежиссёр
Ханна
Макферсон
- Режиссёр
Макс
Уинклер
- ММАктёр
Майло
Манхейм
- ПЛАктриса
Пейтон
Лист
- КПАктриса
Киара
Пикардо
- НПАктёр
Ник
Пульезе
- КФАктёр
Кристиан
Флорес
- СМАктёр
Спенсер
Макферсон
- РУАктриса
Рэйнбоу
Уэделл
- ДЦАктёр
Джош
Цуккерман
- СЯАктриса
Сара
Яркин
- МДАктриса
Мария
Диззия
- ОГСценарист
Оливер
Голдстик
- ОГПродюсер
Оливер
Голдстик
- ДДПродюсер
Дон
Данн
- ДППродюсер
Дональд
Петерсен
- КИХудожница
Катрин
Ирча
- БХХудожница
Беверли
Хюн
- РЛМонтажёр
Роберт
Латтанцио
- ЛБМонтажёр
Лори
Болл
- АУКомпозитор
Анна
Уоронкер