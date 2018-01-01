Школьные духи (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

После смерти школьница Мэдди застревает в загробной жизни: она знакомится с другими молодыми призраками, привыкает к тому, что живые друзья не замечают ее, и пытается раскрыть собственное убийство.



Сериал Школьные духи 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.