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Шерлок
2-й сезон

Шерлок (сериал, 2011) сезон 2 смотреть онлайн

2011, Sherlock 2 3 серии
Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Консультирующий детектив Шерлок Холмс, подыскивая соседа по квартире, знакомится с Джоном Ватсоном — военным врачом, вернувшимся из Афганистана. Они поселяются в доме 221 Б по Бейкер-стрит у пожилой хозяйки миссис Хадсон. Шерлок и Джон помогают Скотланд-Ярду в раскрытии сложных дел.

Страна
Великобритания
Жанр
Детектив

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок»