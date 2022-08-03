Консультирующий детектив Шерлок Холмс, подыскивая соседа по квартире, знакомится с Джоном Ватсоном — военным врачом, вернувшимся из Афганистана. Они поселяются в доме 221 Б по Бейкер-стрит у пожилой хозяйки миссис Хадсон. Шерлок и Джон помогают Скотланд-Ярду в раскрытии сложных дел.

