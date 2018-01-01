Шеф-повар (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн
2006, Шеф-повар. Сезон 1 1 серия
18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Сериал Шеф-повар 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
Рейтинг
- СХРежиссёр
Стив
Хриневич
- АБРежиссёр
Ариэль
Боулс
- РБАктёр
Ричард
Блэ
- ПЛАктриса
Падма
Лакшми
- БУАктриса
Брук
Уильямсон
- ТКАктёр
Том
Коликкио
- ЭЛАктёр
Эмерил
Лагасси
- ГСАктриса
Гэйл
Симмонс
- ЛМСценарист
Лиза
Мишель Сингер
- ТКПродюсер
Том
Коликкио
- ДКПродюсер
Дэн
Катфорт
- ДЛПродюсер
Джейн
Липшиц
- ДХХудожник
Джефф
Холл
- ДКХудожник
Джеймс
Коннелли
- ККМонтажёр
Кевин
Кирни
- БСКомпозитор
Бифф
Сандерс