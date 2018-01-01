Сейфхэвен (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Сейфхэвен. Сезон 1 1 серия
Ужасы, Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Старшеклассница Дженна создает графические романы, мрачные образы из которых навеяны кошмарами самой девушки. Впав в кому после автокатастрофы, Дженна оказывается в ловушке своего подсознания, где смертельная опасность подстерегает на каждому шагу.
- КЭРежиссёр
Кааре
Эндрюс
- ДСРежиссёр
Джеймс
Сил
- ДСАктёр
Джош
Стрейт
- ДААктёр
Джино
Анания
- КТАктёр
Карл
Тордарсон
- ДСАктриса
Джерни
Стюарт
- АКАктёр
Алек
Карлос
- БФАктёр
Боб
Фрейзер
- ММАктриса
Мелисса
Мари Элиас
- ДФАктриса
Даника
Фредерик
- АМАктёр
Аарон
Мерке
- ДССценарист
Джеймс
Сил
- СЛСценарист
Сара
Ларсен
- ЭФПродюсер
Энтони
Фанкхаузер
- ДСПродюсер
Джеймс
Сил
- ДСМонтажёр
Джеймс
Сил