Сейфхэвен (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Сейфхэвен. Сезон 1
Сейфхэвен
1-й сезон

Ужасы, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Старшеклассница Дженна создает графические романы, мрачные образы из которых навеяны кошмарами самой девушки. Впав в кому после автокатастрофы, Дженна оказывается в ловушке своего подсознания, где смертельная опасность подстерегает на каждому шагу.

Сериал Сейфхэвен 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер

Рейтинг