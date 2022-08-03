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Северное сияние. Тайна огненных рун
1-й сезон

Северное сияние. Тайна огненных рун (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, Северное сияние. Тайна огненных рун. Сезон 1 2 серии
Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Агата собирается покинуть остров, однако внезапная смерть сестры вынуждает ее остаться. Пытаясь разобраться, кто стоит за убийством, она понимает, что эта смерть была лишь первым звеном в чьем-то зловещем плане.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Северное сияние. Тайна огненных рун»