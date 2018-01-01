Северное сияние. Шорох крыльев (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Приключения детективщицы Агаты Север и ее помощницы Маруси продолжаются. Окутанный мистикой остров преподносит героиням очередной шокирующий сюрприз ― девушки находят труп мужчины. Пытаясь выяснить обстоятельства смерти, они понимают, что местные легенды про вампиров вовсе не беспочвенны.

