Северное сияние. Шорох крыльев (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
8.72018, Северное сияние. Шорох крыльев. Сезон 1 2 серии
Детектив, Мистика12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Приключения детективщицы Агаты Север и ее помощницы Маруси продолжаются. Окутанный мистикой остров преподносит героиням очередной шокирующий сюрприз ― девушки находят труп мужчины. Пытаясь выяснить обстоятельства смерти, они понимают, что местные легенды про вампиров вовсе не беспочвенны.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- ВНРежиссёр
Владимир
Нахабцев мл.
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- АДАктриса
Анна
Дулова
- НПАктёр
Никита
Плащевский
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- АСАктёр
Алексей
Симонов
- Актриса
Галина
Бокашевская
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- Актриса
Виталия
Корниенко
- ВКАктёр
Владимир
Котов
- ЕПАктёр
Евгений
Покрамович
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- НШСценарист
Наталья
Шишкова
- ВПСценарист
Виктория
Платова
- ОМСценарист
Ольга
Мотина-Супонева
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- Продюсер
Максим
Королев
- ПЧПродюсер
Павел
Чуркин
- ГЕОператор
Георгий
Егоров