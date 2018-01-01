Северное сияние. О чем молчат русалки (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Агата Север по-прежнему живет на острове, где покой может только сниться. Из тюрьмы выходит опасный преступник и тут же похищает Марусю. Чтобы помочь ей, Агате необходимо раскрыть убийство 20-летней давности. В ходе расследования героиня начинает подозревать симпатичного ей местного врача.

