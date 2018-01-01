Северное сияние. О чем молчат русалки (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
8.02018, Северное сияние. О чем молчат русалки. Сезон 1 2 серии
Детектив, Мистика12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Агата Север по-прежнему живет на острове, где покой может только сниться. Из тюрьмы выходит опасный преступник и тут же похищает Марусю. Чтобы помочь ей, Агате необходимо раскрыть убийство 20-летней давности. В ходе расследования героиня начинает подозревать симпатичного ей местного врача.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- ВНРежиссёр
Владимир
Нахабцев мл.
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- АДАктриса
Анна
Дулова
- НПАктёр
Никита
Плащевский
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- АСАктёр
Алексей
Симонов
- Актриса
Галина
Бокашевская
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- Актриса
Виталия
Корниенко
- ВКАктёр
Владимир
Котов
- НЧАктёр
Никита
Чеканов
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- НШСценарист
Наталья
Шишкова
- ВПСценарист
Виктория
Платова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- Продюсер
Максим
Королев
- ПЧПродюсер
Павел
Чуркин
- ГЕОператор
Георгий
Егоров