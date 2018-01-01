Северное сияние. Когда мертвые возвращаются (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

На этот раз на карельском острове, с которым жизнь связала писательницу Агату Север, проходят съемки мистического триллера. Сцена гибели главной героини снимается на священном мысе, как вдруг в одну из сосен ударяет молния. Местные называют чрезвычайное происшествие предзнаменованием, возвещающим о возвращении мертвых с того света, а Агата пытается во всем разобраться.

