Северное сияние. Когда мертвые возвращаются (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
2019, Северное сияние. Когда мертвые возвращаются. Сезон 1 2 серии
Детектив, Мистика12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
На этот раз на карельском острове, с которым жизнь связала писательницу Агату Север, проходят съемки мистического триллера. Сцена гибели главной героини снимается на священном мысе, как вдруг в одну из сосен ударяет молния. Местные называют чрезвычайное происшествие предзнаменованием, возвещающим о возвращении мертвых с того света, а Агата пытается во всем разобраться.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- НПАктёр
Никита
Плащевский
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- Актриса
Галина
Бокашевская
- Актриса
Виталия
Корниенко
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- АСАктёр
Алексей
Симонов
- Актриса
Инна
Степанова
- АРАктриса
Анастасия
Рысева
- НВАктриса
Наталья
Варфоломеева
- ВПСценарист
Виктория
Платова
- НШСценарист
Наталья
Шишкова
- ДШСценарист
Дмитрий
Шутко
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- Продюсер
Максим
Королев
- ПЭПродюсер
Платон
Эмих
- СКОператор
Степан
Коваленко