Северное сияние. Когда мертвые возвращаются (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Северное сияние. Когда мертвые возвращаются
1-й сезон

2019, Северное сияние. Когда мертвые возвращаются. Сезон 1 2 серии
Детектив, Мистика12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

На этот раз на карельском острове, с которым жизнь связала писательницу Агату Север, проходят съемки мистического триллера. Сцена гибели главной героини снимается на священном мысе, как вдруг в одну из сосен ударяет молния. Местные называют чрезвычайное происшествие предзнаменованием, возвещающим о возвращении мертвых с того света, а Агата пытается во всем разобраться.

Страна
Россия
Жанр
Мистика, Детектив

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

