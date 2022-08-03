WinkДетямСеверная Америка1-й сезон
Северная Америка (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
2011, North America 18 серий
Документальный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Канал National Geographic приглашает вас в увлекательное путешествие по Северной Америке. Вы побываете в районе Биг-Сюр в Калифорнии, где на фоне красивейшей природы идет ожесточенная борьба за выживание и за территорию, а также — насладитесь дикой природой Аляски и горными видами.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
8.5 IMDb