Семья весом в тонну
1-й сезон

Семья весом в тонну (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Family By The Ton 6 серий
ТВ-шоу12+

О сериале

Андерсоны - типичное американское семейство за одним большим исключением: все шестеро ближайших родственников страдают морбидным ожирением. Общий вес семьи переваливает за тонну. Решив в корне изменить свою жизнь, Андерсоны садятся на диету.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг