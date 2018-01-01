Семейка Грин в городе (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыСемейка Грин в городе1-й сезон
2018, Семейка Грин в городе. Сезон 1 1 серия
Триллер, Комедия12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Жизнь неугомонного школьника Крикета Грина неожиданно меняется, когда его семья решает переехать из деревни в мегаполис к бабуле Элис. В Большом городе Крикету, его старшей сестре Тилли и их отцу Биллу предстоит попасть не в одну забавную переделку, пережить множество захватывающих приключений и, конечно, найти новых друзей.
СтранаСША, Южная Корея, Аргентина, Испания
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Триллер
Рейтинг
- КХРежиссёр
Крис
Хотон
- МРРежиссёр
Моника
Рэй
- ЛЛАктёр
Люк
Лоу
- ЗРАктёр
Зино
Робинсон
- ШХАктёр
Шэйн
Хотон
- Актриса
Артемис
Пебдани
- МХАктриса
Мариев
Херингтон
- ВМАктриса
Венди
Маклендон-Кови
- КХАктёр
Крис
Хотон
- АААктриса
Анна
Акана
- КХСценарист
Крис
Хотон
- КТСценарист
Колдуэлл
Тэннер
- РРПродюсер
Роберт
Ренцетти
- ШХПродюсер
Шэйн
Хотон
- ССПродюсер
Стивен
Сандовал
- КДПродюсер
Кевин
Донелан
- КХПродюсер
Крис
Хотон
- ДГМонтажёр
Дэвид
Гайс
- КЛМонтажёр
Кевин
Локарро
- НФМонтажёр
Нэнси
Фрэйзен
- АГКомпозитор
Александр
Герингас