Семейка Грин в городе (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Жизнь неугомонного школьника Крикета Грина неожиданно меняется, когда его семья решает переехать из деревни в мегаполис к бабуле Элис. В Большом городе Крикету, его старшей сестре Тилли и их отцу Биллу предстоит попасть не в одну забавную переделку, пережить множество захватывающих приключений и, конечно, найти новых друзей.



