Сделано в Италии с Сильвией Коллока
1-й сезон

Сделано в Италии с Сильвией Коллока (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, Made in Italy with Silvia Colloca 10 серий
ТВ-шоу12+

О сериале

В каждой серии Сильвия встречается с местными жителями, готовит пищу на их кухнях и позволяет зрителям заглянуть в тайны итальянской дольче виты. Сильвия встречается с шеф-поварами и обычными людьми, которые делятся с ней своими кулинарными тайнами. Она также пригласит вас в свою собственную семью, чтобы вы подышали одним с ней воздухом и вкусили культуру приготовления пищи обычными итальянцами.

Страна
Италия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг