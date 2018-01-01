Сделано в Италии с Сильвией Коллока (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

В каждой серии Сильвия встречается с местными жителями, готовит пищу на их кухнях и позволяет зрителям заглянуть в тайны итальянской дольче виты. Сильвия встречается с шеф-поварами и обычными людьми, которые делятся с ней своими кулинарными тайнами. Она также пригласит вас в свою собственную семью, чтобы вы подышали одним с ней воздухом и вкусили культуру приготовления пищи обычными итальянцами.

