САС: Неизвестные герои. Сезон 1
Wink
Сериалы
САС: Неизвестные герои
1-й сезон

САС: Неизвестные герои (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, САС: Неизвестные герои. Сезон 1 1 серия
Боевик, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Северная Африка, 1941 год. Молодой и эксцентричный британский офицер Дэвид Стерлинг, убеждённый в неэффективности традиционных методов ведения войны, предлагает радикальный план формирования нового подразделения для выполнения спецопераций и диверсий в тылу нацистов.

Сериал САС: Неизвестные герои 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Военный, Комедия, Исторический, Боевик, Триллер

Рейтинг