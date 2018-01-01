САС: Неизвестные герои (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыСАС: Неизвестные герои1-й сезон
Боевик, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Северная Африка, 1941 год. Молодой и эксцентричный британский офицер Дэвид Стерлинг, убеждённый в неэффективности традиционных методов ведения войны, предлагает радикальный план формирования нового подразделения для выполнения спецопераций и диверсий в тылу нацистов.
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Комедия, Исторический, Боевик, Триллер
Рейтинг
- ТШРежиссёр
Том
Шенкленд
- АААктёр
Алфи
Аллен
- БШАктёр
Бобби
Шофилд
- ДИАктёр
Джейкоб
Ифан
- КСАктёр
Коннор
Суинделлс
- Актёр
Джек
О’Коннелл
- КСАктёр
Корин
Сильва
- ТБАктёр
Тео
Барклем-Биггз
- Актёр
Доминик
Уэст
- ДФАктёр
Донал
Финн
- Актриса
София
Бутелла
- Сценарист
Стивен
Найт
- БМСценарист
Бен
Макинтайр
- ХАПродюсер
Хадиджа
Алами
- ЧАХудожница
Чармиан
Адамс
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери