Рыцарь Семи Королевств (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Вестерос за 100 лет до борьбы Дейенерис Таргариен за Железный Трон. Наивный, но отважный рыцарь сир Дункан Высокий знакомится с мальчиком по имени Эгг, который скрывает тайну своего происхождения. Сделав мальчишку своим оруженосцем, Дункан вместе с ним отправляется в путешествие по континенту, периодически попадая в различные передряги.

