Роботы-пожарные (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Сена, потерявшая родителей в результате пожара, вместе со своим дедушкой создает отряд пожарных «FIREROBO». К ним в команду также присоединяется отважный лидер Тэо и смелый юноша Ян, сын пожарного. «FIREROBO» — герои, спасающие жизни людей с помощью своих несокрушимых доспехов, способных превращаться в костюмы для борьбы с пожарами. Присоединяйтесь к их приключениям, чтобы защитить людей в мегаполисе!

