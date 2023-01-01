Робототехника (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Что нужно знать, чтобы создавать роботов? Как понять, что перед вами робот, и заставить его работать? Ответы на эти вопросы, а также инструкция по созданию собственного робота в домашних условиях — в курсе по робототехнике.

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