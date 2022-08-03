На примере сериала «Ривьера» зрители увидят, что очень часто огромные деньги порождают в неокрепших умах действия, которые не пришли бы в голову среднестатистическому работяге.



Это мир очень богатых бизнесменов и преступников, тут не принято говорить или хвалиться о преступлениях, чем лучше человек запутал следы и правдоподобней одел на себя маску безразличия и невинности, тем лучше для всех. История расскажет о красивой девушке Джорджине, ей повезло удачно выйти замуж и все ее мечты не работать всю оставшуюся жизнь, а путешествовать и роскошно жить стали явью. Только спустя некоторое время после свадьбы ее мужа убивают, взорвав последнего на собственной яхте и теперь главной героине нужно брать бизнес мужа под свой контроль. Через некоторое время девушка понимает, что за роскошной жизнью всегда стоят преступления, обман, интриги и убийства, а особенно хорошо поняла это после того как лучше разобралась в делах мужа. После себя покойник оставил не только огромные состояния на счетах в банках, но и большое количество проблем, которые требуют немедленного решения, а если ничего не делать, то Джорджина очень скоро встретиться с мужем на небесах.

