Ривьера (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
На примере сериала «Ривьера» зрители увидят, что очень часто огромные деньги порождают в неокрепших умах действия, которые не пришли бы в голову среднестатистическому работяге.
Это мир очень богатых бизнесменов и преступников, тут не принято говорить или хвалиться о преступлениях, чем лучше человек запутал следы и правдоподобней одел на себя маску безразличия и невинности, тем лучше для всех. История расскажет о красивой девушке Джорджине, ей повезло удачно выйти замуж и все ее мечты не работать всю оставшуюся жизнь, а путешествовать и роскошно жить стали явью. Только спустя некоторое время после свадьбы ее мужа убивают, взорвав последнего на собственной яхте и теперь главной героине нужно брать бизнес мужа под свой контроль. Через некоторое время девушка понимает, что за роскошной жизнью всегда стоят преступления, обман, интриги и убийства, а особенно хорошо поняла это после того как лучше разобралась в делах мужа. После себя покойник оставил не только огромные состояния на счетах в банках, но и большое количество проблем, которые требуют немедленного решения, а если ничего не делать, то Джорджина очень скоро встретиться с мужем на небесах.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Триллер
Рейтинг
- ПУРежиссёр
Пол
Уокер
- ХХРежиссёр
Ханс
Херботс
- ОТРежиссёр
Оскар
Тор Аксельссон
- Актриса
Джулия
Стайлз
- ИРАктёр
Иван
Реон
- Актриса
Лена
Олин
- ДЛАктёр
Димитрий
Леонидас
- РДАктриса
Роксана
Дюран
- ПДАктриса
Поппи
Делевинь
- Актёр
Энтони
ЛаПалья
- Актёр
Игал
Наор
- ДФАктёр
Джек
Фокс
- Актёр
Эдриан
Лестер
- МЭСценарист
Мэттью
Эванс
- СГСценарист
Стэйси
Грегг
- Продюсер
Крис
Тикье
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери