Ривьера (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Главный герой — мужчина средних лет, обладающий многомиллиардным состоянием. У него есть привлекательная молодая жена и сын Адам, уже взрослый молодой человек. Однажды богач умирает при загадочных обстоятельствах прямо во время отдыха на средиземноморском побережье Франции. Полиция сразу начинает подозревать супругу и сына в произошедшем, так как они получили весьма солидное наследство, однако пока против них нет никаких улик. Но следствие продолжается, и правоохранители готовы арестовать подозреваемых.
Теперь героям приходится самим взяться за расследование и начать распутывать весть клубок событий, приведших к столь печальному концу. Они не хотят оказаться на скамье подсудимых, а потому будут бороться до конца. Вскоре их ожидают удивительные открытия, что заставят полностью изменить мнение о покойнике.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Триллер
Рейтинг
- ПУРежиссёр
Пол
Уокер
- ХХРежиссёр
Ханс
Херботс
- ОТРежиссёр
Оскар
Тор Аксельссон
- Актриса
Джулия
Стайлз
- ИРАктёр
Иван
Реон
- Актриса
Лена
Олин
- ДЛАктёр
Димитрий
Леонидас
- РДАктриса
Роксана
Дюран
- ПДАктриса
Поппи
Делевинь
- Актёр
Энтони
ЛаПалья
- Актёр
Игал
Наор
- ДФАктёр
Джек
Фокс
- Актёр
Эдриан
Лестер
- МЭСценарист
Мэттью
Эванс
- СГСценарист
Стэйси
Грегг
- Продюсер
Крис
Тикье
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери