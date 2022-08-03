Ривьера (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Главный герой — мужчина средних лет, обладающий многомиллиардным состоянием. У него есть привлекательная молодая жена и сын Адам, уже взрослый молодой человек. Однажды богач умирает при загадочных обстоятельствах прямо во время отдыха на средиземноморском побережье Франции. Полиция сразу начинает подозревать супругу и сына в произошедшем, так как они получили весьма солидное наследство, однако пока против них нет никаких улик. Но следствие продолжается, и правоохранители готовы арестовать подозреваемых.



Теперь героям приходится самим взяться за расследование и начать распутывать весть клубок событий, приведших к столь печальному концу. Они не хотят оказаться на скамье подсудимых, а потому будут бороться до конца. Вскоре их ожидают удивительные открытия, что заставят полностью изменить мнение о покойнике.

