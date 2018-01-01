Рик и Морти (мультсериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

В центре сюжета - школьник по имени Морти и его дедушка Рик. Морти - самый обычный мальчик, который ничем не отличается от своих сверстников. А вот его дедуля занимается необычными научными исследованиями и зачастую полностью неадекватен. Он может в любое время дня и ночи схватить внука и отправиться вместе с ним в безумные приключения с помощью построенной из разного хлама летающей тарелки, которая способна перемещаться сквозь межпространственный тоннель. Каждый раз эта парочка оказывается в самых неожиданных местах и самых нелепых ситуациях.

