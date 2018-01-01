WinkСериалыРик и Морти1-й сезон
Рик и Морти (мультсериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
2013, Rick and Morty 1 серия
Комедия, Фантастика18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В центре сюжета - школьник по имени Морти и его дедушка Рик. Морти - самый обычный мальчик, который ничем не отличается от своих сверстников. А вот его дедуля занимается необычными научными исследованиями и зачастую полностью неадекватен. Он может в любое время дня и ночи схватить внука и отправиться вместе с ним в безумные приключения с помощью построенной из разного хлама летающей тарелки, которая способна перемещаться сквозь межпространственный тоннель. Каждый раз эта парочка оказывается в самых неожиданных местах и самых нелепых ситуациях.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Мультсериалы
Рейтинг
- УАРежиссёр
Уэсли
Арчер
- ПМРежиссёр
Пит
Мишелс
- ДХРежиссёр
Джейкоб
Хэйр
- НЛРежиссёр
Натан
Лиц
- КХРежиссёр
Кёнг
Хи Лим
- БНРежиссёр
Брайан
Ньютон
- ХХРежиссёр
Хуан
Хосе Меса-Леон
- ДПРежиссёр
Доминик
Полчино
- ЭХРежиссёр
Эрика
Хейс
- ЛГРежиссёр
Лукас
Грей
- ЭЧРежиссёр
Энтони
Чун
- ДРРежиссёр
Джон
Райс
- ССРежиссёр
Стивен
Сандовал
- ДАРежиссёр
Дуглас
Айнар Олсен
- Актёр
Джастин
Ройланд
- КПАктёр
Крис
Парнелл
- СГАктриса
Спенсер
Грэммер
- СЧАктриса
Сара
Чок
- КУАктриса
Кари
Уолгрен
- МЛАктёр
Морис
ЛаМарш
- ДХАктёр
Дэн
Хармон
- ТКАктёр
Том
Кенни
- ННАктёр
Нолан
Норт
- РРАктёр
Райан
Ридли
- БДАктёр
Брэндон
Джонсон
- КСАктриса
Кэсси
Стил
- РШАктёр
Роб
Шраб
- НРАктёр
Ник
Речинский
- ЙМАктёр
Йен
Митчелл Кардони
- ДХСценарист
Дэн
Хармон
- Сценарист
Джастин
Ройланд
- ТКСценарист
Том
Кауффман
- ЭАСценарист
Эрик
Акоста
- ВРСценарист
Вэйд
Рэндольф
- ММСценарист
Майк
МакМэхан
- ШТСценарист
Шиван
Томпсон
- ЭЛСценарист
Энн
Лэйн
- РРСценарист
Райан
Ридли
- МРСценарист
Мэтт
Роллер
- ДХПродюсер
Дэн
Хармон
- Продюсер
Джастин
Ройланд
- ОГПродюсер
Олли
Грин
- СНПродюсер
Сидни
Нэджел
- ККПродюсер
Кит
Кроффорд
- ММПродюсер
Майкл
Мендел
- МЛПродюсер
Майк
Лаццо
- ЛХПродюсер
Ли
Хартинг
- СЛПродюсер
Стивен
Леви
- ДСПродюсер
Джеймс
Сичильяно
- ДМХудожник
Джеймс
МакДермотт
- РИХудожник
Робби
Ирвин
- ДТХудожник
Джеффри
Томпсон
- ДБХудожник
Джейсон
Бёш
- ДРХудожник
Девин
Рот
- ЛХМонтажёр
Ли
Хартинг
- НРМонтажёр
Ник
Речинский
- КММонтажёр
Кен
Маккензи
- МСМонтажёр
Мэттью
Сиппл
- КЛМонтажёр
Клэр
Левинсон
- РАМонтажёр
Рути
Аслан
- ФХМонтажёр
Френсис
Хупер
- СИМонтажёр
Стив
Ингрэм
- Монтажёр
Джастин
Ройланд
- ЭХМонтажёр
Энн
Хартинг
- РЭКомпозитор
Райан
Элдер
- ДНКомпозитор
Джейсон
Несмит