Полицейский детектив Рэйка, которая в детстве была похищена и содержалась в плену соседским фермером, теперь в качестве профайлера возвращается в родную глушь, чтобы расследовать серийные убийства. Столкнуться женщине придется не только с низкой квалификацией коллег и призраками собственного прошлого, но и с тайнами, которые надeжно хранит местное сообщество.

