Рейка (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
7.72021, Reyka 8 серий
Детектив, Криминал18+
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О сериале
Полицейский детектив Рэйка, которая в детстве была похищена и содержалась в плену соседским фермером, теперь в качестве профайлера возвращается в родную глушь, чтобы расследовать серийные убийства. Столкнуться женщине придется не только с низкой квалификацией коллег и призраками собственного прошлого, но и с тайнами, которые надeжно хранит местное сообщество.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb