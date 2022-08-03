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Реванш
2-й сезон

Реванш (сериал, 2011) сезон 2 смотреть онлайн

8.82011, Revenge 2 22 серии
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Эмили пытается выяснить новые подробности о своей матери, и правда ее впечатляет. В город возвращается настоящая Эмили Торн, с которой Аманда познакомилась в колонии для несовершеннолетних.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Реванш»