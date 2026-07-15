WinkСериалыРесторан по понятиям2-й сезон
Ресторан по понятиям (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
2022, Ресторан по понятиям. Сезон 2 13 серий
Комедия, Криминал18+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 18+31 мин
Ресторан по понятиям
Сезон 2 Серия 1
- 18+29 мин
Ресторан по понятиям
Сезон 2 Серия 2
- 18+29 мин
Ресторан по понятиям
Сезон 2 Серия 3
- 18+25 мин
Ресторан по понятиям
Сезон 2 Серия 4
- 18+29 мин
Ресторан по понятиям
Сезон 2 Серия 5
- 18+25 мин
Ресторан по понятиям
Сезон 2 Серия 6
- 18+28 мин
Ресторан по понятиям
Сезон 2 Серия 7
- 18+27 мин
Ресторан по понятиям
Сезон 2 Серия 8
- 18+27 мин
Ресторан по понятиям
Сезон 2 Серия 9
- 18+24 мин
Ресторан по понятиям
Сезон 2 Серия 10
- 18+24 мин
Ресторан по понятиям
Сезон 2 Серия 11
- 18+28 мин
Ресторан по понятиям
Сезон 2 Серия 12
О сериале
История четырех преступников: вора со стажем Шустрого, альфонса-мошенника Кощея, заядлого хулигана-драчуна Кувалды и наивного и тупого похитителя домашних животных Кильки. Все они познакомились в тюрьме и теперь, прежде чем завязать с криминальной жизнью, решаются на финальное грандиозное ограбление, чтобы денег хватило на всю оставшуюся жизнь. Бывшие арестанты арендуют ресторан рядом с банком и намереваются втихаря сделать подкоп к хранилищу, но неожиданно их заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится хитом у посетителей. Теперь парни должны решить: поддаться воровской романтике и осуществить ограбление или выбрать спокойную жизнь с новым для них делом.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- ДДРежиссёр
Давид
Дадунашвили
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актёр
Максим
Коновалов
- ИКАктёр
Иван
Кокорин
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- ВБАктриса
Виктория
Богатырёва
- ГАСценарист
Гайк
Асатрян
- ДДПродюсер
Давид
Дадунашвили
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- ГАПродюсер
Гайк
Асатрян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ДДХудожник
Дмитрий
Докторов
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ДДХудожник
Давид
Дадунашвили
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян