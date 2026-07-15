Ресторан по понятиям. Сезон 1
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Ресторан по понятиям
1-й сезон

Ресторан по понятиям (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Ресторан по понятиям. Сезон 1 10 серий
Комедия, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История четырех преступников: вора со стажем Шустрого, альфонса-мошенника Кощея, заядлого хулигана-драчуна Кувалды и наивного и тупого похитителя домашних животных Кильки. Все они познакомились в тюрьме и теперь, прежде чем завязать с криминальной жизнью, решаются на финальное грандиозное ограбление, чтобы денег хватило на всю оставшуюся жизнь. Бывшие арестанты арендуют ресторан рядом с банком и намереваются втихаря сделать подкоп к хранилищу, но неожиданно их заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится хитом у посетителей. Теперь парни должны решить: поддаться воровской романтике и осуществить ограбление или выбрать спокойную жизнь с новым для них делом.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ресторан по понятиям»