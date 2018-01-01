Wink
Республика Сары
1-й сезон

Республика Сары (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

6.82021, The Republic of Sarah 13 серий
Драма18+

О сериале

Городок Грейлок рискует превратиться в большую шахту. Могущественная корпорация собирается добывать из местных земель редкий и дорогой минерал. Однако учительница Сара Купер не готова мириться с таким положением дел и начинает настоящий бой за родной город. Ей удается доказать, что Грейлок никогда и не был частью США, и местное население неожиданно становится отдельной нацией. Теперь им нужно выстроить свою «страну» с нуля.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Республика Сары»