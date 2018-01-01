Рекрут. Сезон 1
Wink
Сериалы
Рекрут
1-й сезон

Рекрут (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Рекрут. Сезон 1 1 серия
Боевик, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

24-летний юрист Оуэн Хендрикс устраивается работать в ЦРУ. Ему поручают встретиться с заключенной, которая грозит раскрыть секретные сведения, если её не освободят из тюрьмы. Знакомство с ней втягивает Оуэна в международный шпионский заговор.

Сериал Рекрут 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Рекрут»