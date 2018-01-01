Рекрут (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

24-летний юрист Оуэн Хендрикс устраивается работать в ЦРУ. Ему поручают встретиться с заключенной, которая грозит раскрыть секретные сведения, если её не освободят из тюрьмы. Знакомство с ней втягивает Оуэна в международный шпионский заговор.



