Рекрут (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
2022, Рекрут. Сезон 1 1 серия
Боевик, Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
24-летний юрист Оуэн Хендрикс устраивается работать в ЦРУ. Ему поручают встретиться с заключенной, которая грозит раскрыть секретные сведения, если её не освободят из тюрьмы. Знакомство с ней втягивает Оуэна в международный шпионский заговор.
Рейтинг
- ЭОРежиссёр
Эммануэль
Осей-Куфур мл.
- Режиссёр
Даг
Лайман
- ДХРежиссёр
Джулиан
Холмс
- КБАктёр
Кристиан
Бруун
- Актриса
Лора
Хэддок
- АМАктриса
Арти
Манн
- КДАктёр
Колтон
Данн
- Актёр
Тео
Ю
- КЗАктриса
Кайла
Зандер
- НСАктёр
Ной
Сентинео
- ВКАктёр
Вонди
Кёртис-Холл
- ФСАктриса
Файвел
Стюарт
- МГСценарист
Майя
Голдсмит
- НСПродюсер
Ной
Сентинео
- МГПродюсер
Майя
Голдсмит
- ДБПродюсер
Дэйв
Бэртис
- КИХудожница
Катрин
Ирча
- ДГКомпозитор
Джордан
Гань