Район тьмы (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
2016, Район тьмы. Сезон 1 13 серий
Драма, Комедия18+
О сериале
Черная ночь неспящего мегаполиса. Темные переулки спальных районов. В этом городе, настоящем городе грехов, каждое мгновение происходит нечто жуткое и вместе с тем обыденное: кто-то сегодня умрет, кто-то погубит себя. Герои реальны, они живут рядом с нами. Но район тьмы не имеет географии. В каждом тьма. Иногда она выходит наружу. И каждый делает выбор, выпустить свою темноту или… остаться человеком.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АГРежиссёр
Арсений
Гончуков
- АААктриса
Алиса
Александрова
- АКАктёр
Александр
Коврижных
- ЕСАктриса
Екатерина
Староста
- АГАктриса
Анна
Гусарова
- ДЛАктёр
Денис
Ларин
- МФАктёр
Михаил
Фатеев
- АМАктёр
Антон
Морозов
- СБАктёр
Сергей
Былинский
- АДАктёр
Александр
Дуда
- ТКАктриса
Татьяна
Косач-Брындина
- АГСценарист
Арсений
Гончуков
- НЛСценарист
Наталья
Лебедева
- ВВСценарист
Валерия
Винс
- АГПродюсер
Арсений
Гончуков
- ДМХудожница
Дарья
Мальцева
- АГМонтажёр
Арсений
Гончуков
- ВШОператор
Василий
Широкий
- ДСОператор
Данила
Степанов
- СПКомпозитор
Станислав
Полеско