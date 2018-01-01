Wink
Сериалы
Район тьмы
1-й сезон

Район тьмы (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Район тьмы. Сезон 1 13 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Черная ночь неспящего мегаполиса. Темные переулки спальных районов. В этом городе, настоящем городе грехов, каждое мгновение происходит нечто жуткое и вместе с тем обыденное: кто-то сегодня умрет, кто-то погубит себя. Герои реальны, они живут рядом с нами. Но район тьмы не имеет географии. В каждом тьма. Иногда она выходит наружу. И каждый делает выбор, выпустить свою темноту или… остаться человеком.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Триллер

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Район тьмы»