Wink
Детям
Расти-механик
2-й сезон

Расти-механик (мультсериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

7.92018, Rusty Rivets 12 серий
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Расти – юный изобретатель и настоящий мастер конструкторского дела, которому под силу создать всe, что угодно – от радиоуправляемого динозавра до реактивного муравья. Вместе с маленьким гением зрители мультсериала окунуться в удивительный мир инженерии и получат множество полезных знаний.

Страна
Канада
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

5.2 IMDb