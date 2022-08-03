Рассказ служанки. Животрепещущий вопрос (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
8.12021, Рассказ служанки. Животрепещущий вопрос. Сезон 1 10 серий
Документальный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Ток-шоу о четвертом сезоне «Рассказа служанки» с участием актеров сериала и приглашенных звезд. Элизабет Мосс, Мадлен Брюэр, Энн Дауд, Брэдли Уитфорд и О. Т. Фагбенли делятся мыслями о вышедших сериях и предлагают свои трактовки сюжетных поворотов. Эти обсуждения раскрывают героев с новых сторон, позволяя увидеть неочевидные, на первый взгляд, связи.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.3 КиноПоиск