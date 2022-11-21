Рашаш (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
7.02021, Rashash 8 серий
Боевик, Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Биографическая драма о печально известном наркоторговце Рашаше Аль-Отайби. В 1980-х годах Саудовскую Аравию потрясла серия преступлений, связанных с наркоторговлей. Когда их виновника, Рашаша Аль-Отайби, наконец, поймали, его ждала целая лавина обвинений, в том числе и в многочисленных убийствах. Сериал расскажет о молодом офицере Фахде, главной целью которого стал арест Рашаша. В сюжете использованы данные из архивов полиции. Увидеть один из самых масштабных сериалов Саудовской Аравии «Рашаш» вы можете онлайн на Wink.
СтранаСаудовская Аравия
ЖанрИсторический, Боевик, Драма, Триллер
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
8.0 IMDb