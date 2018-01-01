Wink
Сериалы
Работяга
1-й сезон

Работяга (мультсериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

7.72006, Hataraki Man 11 серий
Аниме, Мультсериалы18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Хироко Мацуката — журналистка и трудоголик. Работа для неe всегда на первом месте. Довести до ума статью, получить эксклюзивное интервью, сверстать все в срок и с максимальным эффектом — вот задача Мацукаты. И то обстоятельство, что она — молодая интересная женщина, у которой где-то в недрах собственного офиса имеется бойфренд, отступает на второй план.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Мелодрама, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb