WinkСериалыПутешествия со вкусом6-й сезон
Путешествия со вкусом (сериал, 2012) сезон 6 смотреть онлайн
8.12012, A Taste of Travel 13 серий
Реалити - шоу18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Ведущие побывают в Южной Африке, Таиланде, Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Индии, Фиджи, Греции, Италии, Франции, США. Они дадут множество советов о путешествиях, расскажут о колоритных местных персонажах, достопримечательностях и, конечно же, о том, что и где можно поесть.
СтранаАвстралия
ЖанрРеалити - шоу
Рейтинг
6.9 IMDb