Пурга (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
8.32017, Пурга. Сезон 1 2 серии
Комедия12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Женя Никифоров однажды сделал выбор между долгом и чувством. Спустя год Женя не может решить, что же правильней — быть честным по любви или счастливым по расчету? В канун нового года его случайный знакомый Дед Мороз дает ему весьма необычный совет искупаться в снегу и загадать желание.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актриса
Александра
Тюфтей
- ЮКАктриса
Юлия
Ковалева
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- МЛАктёр
Максим
Литовченко
- МБАктёр
Максим
Битюков
- НРАктриса
Наталья
Рычкова
- Актриса
Людмила
Полякова
- АКСценарист
Андрей
Кивинов
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- ААПродюсер
Анна
Асриянц
- МОПродюсер
Макс
Олейников
- АКПродюсер
Алексей
Козин
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов