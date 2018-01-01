Пульс (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Молодая врач скорой помощи Дэнни Симмс неожиданно получает повышение в одном из самых загруженных травматологических центров Майами. Столкнувшись с давлением новой должности и сложными пациентами, она также вынуждена справляться с трудностями в отношениях с бывшим главой отделения Ксандером Филлипсом, с которым у нее завязывается роман. Неожиданно на город обрушивается страшный ураган, превращая больницу в эпицентр хаоса. Поток пострадавших стремительно увеличивается, и Дэнни вместе с командой медиков оказывается лицом к лицу с испытаниями, которые проверяют их профессионализм и стойкость на прочность.



