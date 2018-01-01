Пульс (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Пульс. Сезон 1 1 серия
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Молодая врач скорой помощи Дэнни Симмс неожиданно получает повышение в одном из самых загруженных травматологических центров Майами. Столкнувшись с давлением новой должности и сложными пациентами, она также вынуждена справляться с трудностями в отношениях с бывшим главой отделения Ксандером Филлипсом, с которым у нее завязывается роман. Неожиданно на город обрушивается страшный ураган, превращая больницу в эпицентр хаоса. Поток пострадавших стремительно увеличивается, и Дэнни вместе с командой медиков оказывается лицом к лицу с испытаниями, которые проверяют их профессионализм и стойкость на прочность.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ККРежиссёр
Карлтон
Кьюз
- КДРежиссёр
Кейт
Дэннис
- СБРежиссёр
Сара
Бойд
- КВАктёр
Колин
Вуделл
- ЖМАктриса
Жустина
Мачадо
- ЧМАктриса
Челси
Мюрхэд
- Актриса
Уилла
Фицджералд
- ССАктёр
Сантьяго
Сегура
- ДБАктёр
Джек
Бэннон
- ДНАктриса
Даниэла
Нивз
- Актёр
Джесси
Ашер
- ШБСценарист
Шепард
Бучер
- ККСценарист
Карлтон
Кьюз
- ЗРСценарист
Зои
Робин Тернер
- ШБПродюсер
Шепард
Бучер
- ХГПродюсер
Ховард
Гриффит
- ДЯМонтажёр
Джоэнн
Ярроу