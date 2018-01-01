Wink
Сериалы
Проступки во Флэтбуше
1-й сезон

Проступки во Флэтбуше (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

6.52021, Flatbush Misdemeanors 10 серий
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

О сериале

Живая и бойкая комедия о настоящей дружбе, выросшая из веб-сериала Кевина Исо и Дэна Перлмана. В 2017 году проект собрал теплые отзывы критиков и неплохо проявил себя на локальных независимых фестивалях. Теперь сериал стал большой историей, но в еe центре – по-прежнему два друга, которые пытаются найти себя и наладить личную жизнь в не самом приметном районе Бруклина.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Проступки во Флэтбуше»