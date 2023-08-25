WinkСериалыПропавшая невеста1-й сезон
Пропавшая невеста (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
2019, Пропавшая невеста. Сезон 1
Мелодрама, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Криминальная мелодрама о любви, верности и предательстве с Дарьей Трегубовой и Дмитрием Паламарчуком. В свои сорок лет Анна Твардовская все еще сохраняет веру в человеческую доброту и убеждена, что родные и друзья всегда будут искренне радоваться за нее. Однако сразу после свадьбы с влиятельным мужчиной женщина исчезает при загадочных обстоятельствах. Близкие делают все возможное, чтобы найти пропавшую невесту, но есть и те, кому выгодно исчезновение Анны. Начать собственное расследование решается ее дочь, Лиза. Оставайтесь с нами, чтобы узнать подробности таинственного исчезновения, — смотреть сериал «Пропавшая невеста» можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- МСРежиссёр
Майя
Сомова
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- ВХАктриса
Валерия
Ходос
- Актриса
Клавдия
Дрозд
- НБАктриса
Наталия
Бабенко
- СКАктёр
Сергей
Комаровский
- ЮРАктёр
Юрий
Радионов
- СПАктриса
Софья
Письман
- ГКАктриса
Галина
Корнеева
- ЮВСценарист
Юлия
Васильева
- ЕПСценарист
Елена
Писларий
- Сценарист
Татьяна
Гнедаш
- Сценарист
Филипп
Маркович
- Продюсер
Татьяна
Гнедаш
- ДППродюсер
Денис
Пономаренко
- Продюсер
Дарья
Орешкевич
- Продюсер
Сергей
Ухин