Пропавшая невеста (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Криминальная мелодрама о любви, верности и предательстве с Дарьей Трегубовой и Дмитрием Паламарчуком. В свои сорок лет Анна Твардовская все еще сохраняет веру в человеческую доброту и убеждена, что родные и друзья всегда будут искренне радоваться за нее. Однако сразу после свадьбы с влиятельным мужчиной женщина исчезает при загадочных обстоятельствах. Близкие делают все возможное, чтобы найти пропавшую невесту, но есть и те, кому выгодно исчезновение Анны. Начать собственное расследование решается ее дочь, Лиза. Оставайтесь с нами, чтобы узнать подробности таинственного исчезновения, — смотреть сериал «Пропавшая невеста» можно уже сейчас на видеосервисе Wink!

