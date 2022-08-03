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Проклятие острова Оук
1-й сезон

Проклятие острова Оук (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, The Curse of Oak Island 5 серий
Документальный, Реалити - шоу12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

У побережья Новой Шотландии есть маленький остров, хранящий великую тайну. В XVIII веке люди заметили, что по ночам остров светится странным светом, однако те, кто отправился выяснять, что это за свет, не вернулись. Что скрывает загадочный остров Оук?

Страна
США
Жанр
Документальный, Реалити - шоу

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb