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Профессор Т. Особые преступления
3-й сезон

Профессор Т. Особые преступления (сериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн

8.52018, Professor T. 13 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Прибегать к его помощи — не лучшая идея. Но если расследование заходит в тупик, лучшего консультанта для полиции не найти. Этот профессор криминальной психологии известен блестящим умом и сложным характером. Он груб, бестактен, и, что самое обидное, всегда прав.

Страна
Бельгия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Профессор Т. Особые преступления»