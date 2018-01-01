Про творчество (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Ищете вдохновение и хотите создать нечто уникальное? Сделайте шаг навстречу оригинальным идеям — включайте лекции со звездными спикерами, которые когда-то тоже были в творческом поиске. 1 сезон полностью доступен на Wink бесплатно!



В первом сезоне вас ждут рассуждения Егора Дружинина, танцора и хореографа, о природе творчества и поиске вдохновения. Всемирно известный фотограф Тимофей Колесников на примере реальных кейсов расскажет, как придумывать и реализовать авторские идеи, а музыкант Антон Беляев — о собственном пути к успеху и созданию группы Therr Maitz. Вы узнаете, почему так важно развивать насмотренность, анализировать чужие работы и главное — как найти собственный стиль.



Не упустите возможность получить ценные рекомендации из уст талантливых фотографов, художников и артистов: это не сухие лекции, а концентрация знаний, полученных за годы жизни и работы в профессии. Документальный проект «Уроки легенд» бесплатно доступен уже сейчас — смотрите 1 сезон на нашем видеосервисе Wink!

