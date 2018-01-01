Про Красную шапочку (сериал, 1977) сезон 1 смотреть онлайн

Продолжение известной сказки превратилось в музыкальную комедию. Старая Волчица решает отомстить Красной Шапке и поручает старшему матерому волку поймать девчонку. А заодно - научить чему-то второго сына, толстого и доброго волка. И вот, Красная Шапочка, которую хитростью выманили из дома, снова идет через лес...

