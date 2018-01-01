Про Красную шапочку (сериал, 1977) сезон 1 смотреть онлайн

WinkДетямПро Красную шапочку1-й сезон
Продолжение известной сказки превратилось в музыкальную комедию. Старая Волчица решает отомстить Красной Шапке и поручает старшему матерому волку поймать девчонку. А заодно - научить чему-то второго сына, толстого и доброго волка. И вот, Красная Шапочка, которую хитростью выманили из дома, снова идет через лес...
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Леонид
Нечаев
- Актриса
Яна
Поплавская
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- Актриса
Галина
Волчек
- РБАктёр
Ролан
Быков
- ССАктриса
Стефания
Станюта
- МБАктриса
Мария
Барабанова
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- ИВСценарист
Инна
Веткина
- ВСПродюсер
Василий
Студенков
- ТКАктриса дубляжа
Татьяна
Канаева
- ОРАктриса дубляжа
Ольга
Рождественская
- ВКМонтажёр
Вера
Коляденко
- ЮЕОператор
Юрий
Елхов
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников